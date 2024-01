Messa, convegno e fiaccolata: è il giorno del ricordo dei morti di Monte Cefalone

ROCCA DI CAMBIO. Sono passati sette anni dal terribile giorno in cui l’elisoccorso del 118 precipitò nei pressi di Monte Cefalone, causando la morte di tutto l’equipaggio e del paziente appena soccorso. C’erano il dottor Walter Bucci, 57 anni, l’infermiere Giuseppe Serpetti, 59 anni, il tecnico di bordo Mario Matrella, 42 anni, Davide De Carolis, 39 anni, tecnico del soccorso alpino, il pilota Gianmarco Zavoli, 47 anni e con loro la persona soccorsa per un incidente sulle piste da sci, il 50enne Ettore Palanca.

Per commemorare e ricordare anche quest’anno l’Accademia Medica Della Provincia Dell’Aquila Salvatore Tommasi in collaborazione con il DEA ASL1 Abruzzo (a cui appartiene il servizio 118), la Protezione civile Regione Abruzzo e il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) ha organizzato due iniziative.

Questi gli appuntamenti di oggi 24 gennaio. Alle ore 11,30 nella chiesa Di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante) a L’Aquila, si celebra la messa di commemorazione dedicata ai “Caduti di Monte Cefalone”, la celebrazione è accompagnata dal coro del Club Alpino Italiano diretto dal maestro Giulio Gianfelice. Alle 14,30 si tiene un convegno, nell’aula Alan Turing dell’università dell’Aquila, dal titolo – VII memorial “Ai Caduti Di Monte Cefalone” – Montagna, Emergenza, Coscienza Sociale – in cui medici specialisti e componenti del CNSAS parlano della montagna, del soccorso in zone estreme, della sanità nell’emergenza e nella maxiemergenza e del concetto di solidarietà nella sanità. Moderatori della giornata sono Carlo Gizzi, Gino Bianchi e Franco Marinangeli. Si succedono al microfono Daniele Perilli, presidente CNSAS Abruzzo, che riceve in dono dall’Accademia Medica 10 zaini tecnici acquistati con una generosa donazione di privati cittadini coinvolti emotivamente nell’incidente del 24 gennaio 2017. “Il passaggio degli zaini – in ricordo di Walter Bucci” è il titolo della sua relazione.

Prevista la presenza di Mauro Casinghini, direttore dell’Agenzia di protezione civile della Regione Abruzzo, che presenta il “numero unico dell’emergenza 1-1-2 – dal passato al futuro”. Antonio Massena, vecchio compagno di molte avventure con Walter Bucci, giornalista e scrittore, presenta la relazione - “Di montagna si vive”, mentre Anna Rughetti, direttore del Servizio immunotrasfusionale dell’ospedale dell’Aquila, nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione della popolazione presenta la relazione “Sanità e solidarietà: emergenza sangue”. Chiude Franco Marinangeli, direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione della ASL 1 Abruzzo e referente regionale per le emergenze che tratta il tema - “Emergenza e maxiemergenza in Abruzzo: passato, presente, futuro”.

Alle ore 19, presso gli impianti sciistici di Campofelice c'è la fiaccolata commemorativa a cura del SASA-CNSAS. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la popolazione.