Superenalotto, vinti 100mila euro a L'Aquila: caccia al fortunato

L'AQUILA. Da 14 anni non si registrava un colpo tanto fortunato. Al bar ricevitoria Superstar, in via Cardinale Mazzarino, i 100mila euro vinti sabato al Superenalotto rappresentano un record. "È la somma più grossa ottenuta da quando ci siamo noi" spiegano le titolari Marina e Svetlana Kadilnikowa. Sabato, invece, la ricevitoria al Torrione è rientrata tra le sei in Abruzzo che hanno assegnato il consistente premio legato all’iniziativa speciale “Estate 100x100” del Superenalotto. Il sistema di gioco premia i possessori di una schedina giocata con un numero Supestar indipendentemente dal punteggio totalizzato.

I 100mila euro, infatti, sono associati all’estrazione di un codice allegato al tagliando emesso dalla ricevitoria. Si tratta, appunto, di un’iniziativa speciale già sperimentata a Natale e Capodanno e riproposta per l’estate. Nulla si sa, o trapela, circa l’identità del fortunato giocatore. "È probabile che sia un cliente abituale del bar, un residente nel quartiere", sottolineano i gestori della ricevitoria.