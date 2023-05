Tappa a Campo Imperatore: modifiche alla circolazione e informazioni utili

CAMPO IMPERATORE. Il 106esimo Giro d’Italia è pronto a riabbracciare l’Abruzzo. Domani la settima tappa porterà i corridori da Capua a Campo Imperatore, sul Gran Sasso.

In occasione del passaggio della corsa rosa in provincia dell’Aquila sono state disposte alcune modifiche alla circolazione.

Strade chiuse e divieti di sosta:

L'Amministrazione provinciale ha emesso l’ordinanza che prevede la chiusura della statale 17 bis, dall’incrocio con la provinciale del Vasto, a salire, fino ai Ruderi di Sant’Egidio. Il provvedimento scatterà dalle ore 6 di domani mattina alle 20, e comunque fino a cessate esigenze.

Il comando della Polizia municipale dell’Aquila, invece, ha disposto la chiusura al transito delle auto e il divieto di sosta, con rimozione, sul piazzale di Campo Imperatore fino alle ore 23 di venerdì.

Divieti di sosta anche sul piazzale Simoncelli (Fonte Cerreto), dalle ore 19 di oggi e fino alle 20 di domani 12 maggio.

Lungo la statale 17 bis, dall’incrocio con la provinciale del Vasto e fino al piazzale di Fonte Cerreto, il divieto di sosta, con rimozione, riguarda il lato sinistro in direzione di Assergi (prescrizione richiamata anche nell’ordinanza della Provincia).

Dalle 19 di oggi fino alle 22.30 di domani, invece, la sosta è vietata su entrambi i lati: da Fonte Cerreto fino all’altezza del Nido delle Aquile, nonché nell’area del bivio di Sant’Egidio.

A L'Aquila, per consentire agli organizzatori di allestire il villaggio rosa alla villa comunale, è stato disposto il divieto di transito e di sosta, con rimozione, dalle ore 19 di oggi e fino alle 22.30 di domani, su viale Collemaggio, nel tratto compreso tra le intersezioni con viale Crispi e via 24 maggio, in via Michele Iacobucci e in via Gabriele D’Annunzio, nella parte compresa tra l’incrocio con viale Collemaggio e il civico numero 5.

Per quanto riguarda viale Crispi, il divieto di circolazione e di sosta riguarda la parte compresa tra le intersezioni con via XX settembre e viale Collemaggio dalle 19 di questa sera alle 22.30 di domani.

Sulla bretella che fiancheggia lo stesso viale Crispi, sul lato sinistro a scendere verso Porta Napoli, non sarà consentito parcheggiare le auto, sempre dalle 19 di oggi e fino alle 22.30 di domani.

Bus e navette:

L’Ama ha allestito un servizio di bus navetta gratuito dal varco posto sulla statale 17 bis, all’altezza del bivio per la strada del Vasto, fino all’imbocco con piazzale Simoncelli.

Lungo la strada saranno posizionate due fermate intermedie, segnalate da paline mobili. Il servizio sarà continuativo dalle 10 alle 15 e dalle 18.30 alle 22, con possibilità di prolungamento degli orari in funzione dell’afflusso e del deflusso del pubblico.

Inoltre l’Ama, con quattro mezzi, e la Tua, con due, supportano il trasporto della Funivia del Gran Sasso per la discesa verso Fonte Cerreto, a fine gara, partendo alle ore 19 circa da Campo Imperatore per arrivare alla base della funivia. E' possibile trasportare circa 450 persone.

Funivia:

Già tutti venduti i mille i posti disponibili sulla funivia del Gran Sasso d’Italia, per raggiungere Campo Imperatore dalla base di Fonte Cerreto nella giornata di domani.

La cifra massima dei passeggeri è stata determinata sulla base del numero delle corse che la funivia potrà effettuare in salita e in discesa (il primo viaggio dalla base fino a Campo imperatore è previsto per le 8) nonché per ragioni di sicurezza, come riportato anche nel piano di evacuazione redatto dalla Protezione civile comunale.

Il possesso del biglietto – preferibilmente da stampare – è indispensabile per accedere al varco che si trova all’incrocio della statale 17 bis con la provinciale del Vasto, con possibilità di parcheggiare, fino a esaurimento posti, sul lato destro della strada in direzione Fonte Cerreto.

Il Centro turistico del Gran Sasso ricorda che per la giornata di venerdì 12 maggio non saranno valide le tessere stagionali né altri tipi di benefici e agevolazioni per l’uso della funivia, la cui operatività sarà assicurata fino a quando non sarà terminato il deflusso del pubblico da Campo Imperatore.

La portata del mezzo è di 500 persone ogni ora, per cui occorre tempo per completare il trasporto in discesa.

La Protezione civile comunale e il Centro turistico raccomandano di "indossare indumenti invernali da montagna e, per quanto riguarda la salita verso Campo Imperatore, invitano i possessori dei biglietti a non accalcarsi all’ultimo momento a Fonte Cerreto, onde evitare lunghe code che potrebbero anche compromettere il raggiungimento della stazione di arrivo di Campo Imperatore non più in tempo utile, ma di raggiungere la stazione base della funivia già nel corso della mattinata".

Diversamente abili:

Le auto con persone con diversa abilità motoria, in possesso di biglietto, possono raggiungere la base della funivia del Gran Sasso. Personale del Comune fornisce assistenza in un parcheggio riservato per questi veicoli.

Personale e volontari:

Sono 85 tra dipendenti comunali e volontari di protezione civile impegnati a garantire nel modo migliore possibile il regolare svolgimento dei servizi di competenza dell’ente.

Sarà operativo il Coc, il Centro operativo comunale, dalle 7.30 alle 24.

Allevatori:

Il settore Ambiente e Protezione civile raccomanda agli allevatori di svolgere un’attenta guardianìa degli animali al pascolo nella zona interessata dalla tappa per evitare che possano attraversare o sostare sulla strada.