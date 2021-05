Appuntamento in tv con PortoBene, 500 posti di lavoro 

CHIETI. C'èun’offerta da record nella puntata di oggi di PortoBene, il primo ufficio di collocamento televisivo che va in onda dalle 20,50 su Rete8 in collaborazione con il Centro. L’ospite Simonetta Recchi, responsabile risorse umane dell’azienda Giocamondo, annuncia infatti la selezione di ben 500 profili estivi per hotel, villaggi turistici, tour operator, animatori, insegnanti di attività sportive ma anche tecnici di scena, fotografi ecc. Tutte mansioni che rientrano nelle attività turistiche. Le selezioni anche in Abruzzo.

La trasmissione, condotta da Debora Terenzi, Roberta Marcuccio e dai giornalisti del Centro Andrea Mori e Lorenzo Colantonio, con la partecipazione degli esperti Roberta Guidi e Andrea Bufarale, la regia di Danilo Cinquino, le riprese di Antonio D’Ottavio e la grafica di Pietro Piezaroth, dà anche preziose informazioni sui concorsi pubblicati in Gazzetta venerdì scorso oltre che anticipazioni sull’inserto Lavoro che domani è in edicola con il Centro. Ma soprattutto ospita un personaggio a sorpresa che lancia un invito per una festa speciale al Flaiano di Pescara: quella per la piccola Noemi, la bimba simbolo di Guardiagrele, che compie 9 anni.