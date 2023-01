Arrivano 18 milioni per il Centro di ricerca dell'Università nell'ex Cofa

PESCARA. Arrivano i soldi per realizzare il Centro di ricerca per le attività marine dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara nell'area strategica dell'ex Cofa, riviera sud, a ridosso del porto turistico e del ponte del mare. Li annuncia con un comunicato il sindaco Carlo Masci. Il progetto prevede anche spazi urbani e piazze, sala conferenze, un parco, laboratori e un polo congressuale nell'area di 32mila metri quadrati dove una volta c'era il mercato ortofrutticolo (Cofa).

Le risorse sono 18 milioni di euro, come annuncia Masci, e hanno ricevuto il via libera dall''Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il progetto del Centro di ricerche marine (foto Comune Pescara)

"E' una notizia di straordinaria rilevanza per il futuro della città, con la definizione di un progetto che avrà una ricaduta sociale, economica e culturale fondamentale per le prospettive di crescita del capoluogo come moderna realtà europea", commenta il sindaco che citando direttore dell'Agenzia, Paolo Esposito, aggiunge: " Evidentemente la commissione di valutazione nazionale, nel confronto con le altre realtà italiane, ha colto non soltanto il valore del progetto, ma anche il ruolo fondamentale e il peso sostanziale della città di Pescara, quale centro nevralgico in pieno sviluppo dell'eco-sistema dell'Abruzzo costiero".