Da Pescara in tv ad Affari tuoi, coppia vince 50mila euro

PESCARA. È stata Serena, concorrente pescarese, la prima a giocare ad “Affari tuoi” dopo la pausa sanremese: il programma condotto da Amadeus su Rai Uno è tornato in onda ieri con la vincitrice di Sanremo Angelina Mango ospite speciale. E proprio l’artista lucana ha ispirato la strategia di Serena, affiancata dal marito Gianluca, in una partita ricca di colpi di scena.

Le cose sembravano andare abbastanza bene per i due, che a metà del programma hanno scelto di rinunciare al pacco numero 6 (che poi si è scoperto avere solo 10 euro) prendendo il numero 12 della regione Basilicata, proprio in onore di Angelina Mango. Ma dopo l’esibizione di Angelina con “La noia”, le cose si sono complicate. La concorrente pescarese si è ritrovata con 6 pacchi da 1, 5, 50, 10.000, 30.000 e 300mila euro.

Dopo una serie di rifiuti, prima del pacco 4 del Friuli Venezia Giulia in cui c’erano 10mila euro e poi del numero 15 della Calabria da 300mila euro, alla pescarese sono rimasti solo i 30mila euro. Ma dopo aver rifiutato l’offerta da 5mila euro ha perso anche questi. Allora ha tentato tutto con la regione fortunata, ma anche qui, un’altra delusione. I due pescaresi al primo tentativo, con 100mila euro in palio, hanno scelto il Lazio, opzione che si è rivelata sbagliata. Ultima spiaggia, la scelta di una seconda regione fortunata, per puntare al premio da 50mila euro. Questa volta Serena ha puntato tutto sulla Puglia, sfidando anche il marito Gianluca che era più propenso ad affidarsi al Trentino. E ha avuto ragione: la regione fortunata era la Puglia.

Applausi del pubblico, e grida di gioia di Serena tra le braccia del marito in lacrime.