Gioca 1,50 euro al Lotto e ne vince 64mila: quaterna centrata a Spoltore

SPOLTORE. La fortuna bacia l'Abruzzo. Finiscono a Fonte Nuova, in provincia di Roma, e a Spoltore le più alte vincite registrate al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 64.500 euro ciascuna per effetto di due quaterne centrate rispettivamente sulla ruota Nazionale e su quella di Palermo, a fronte di due giocate complessive da 1,50 euro, come rende noto l'agenzia Agimeg.

Terzo gradino del podio delle vincite più alte per i 47.500 euro vinti a Milano con un terno secco sulla ruota lombarda. Il 10eLotto premia invece Vibo Valentia con 50 mila euro, grazie ad un nove ottenuto mettendo in gioco dieci numeri su un'estrazione frequente, con una spesa di 4 euro. In luce anche cinque vincite da 10 mila euro ciascuna che hanno premiato Verona, Bari, Lecco, Messina e Monza.