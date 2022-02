Nasconde nel motore la droga appena acquistata, arrestato dalla polizia

PESCARA. Nasconde nel motore la droga acquistata e viene fermato dalla polizia a Montesilvano mentre si dirige verso l'autostrada per far ritorno in Friuli Venezia Giulia, la sua regione. La sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara ha tratto in arresto in flagranza un quarantenne giunto dal Friuli Venezia Giulia per approvvigionarsi di stupefacente.

Il mirato servizio di appostamento e pedinamento svolto dagli investigatori ha consentito di fermare l’uomo alla guida della propria auto, rinvenendo una confezione contenente oltre 2 etti di cocaina purissima, nascosta abilmente all’interno del vano motore dove era fissata con delle fascette. Il 40enne è stato condotto in carcere.

La droga nascosta nel motore dell'auto

Qualche giorno prima, la sezione antidroga aveva effettuato un altro arresto per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio a Montesilvano, cogliendo in flagranza di reato un 49enne di origini pugliesi con precedenti specifici, per cui venivano inizialmente disposti gli arresti domiciliari. Successivamente, in sede di convalida dell’arresto, il gip di Pescara, alla luce degli elementi forniti dagli investigatori e dell’elevato numero di precedenti condanne già riportate dall’uomo, ha ritenuto insufficiente tale misura cautelare e ha deciso di disporre la custodia cautelare in carcere. Quindi, nella giornata di ieri, il personale della Squadra Mobile ha provveduto ad eseguire la misura, conducendo l’indagato in carcere.