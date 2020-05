Palestre e piscine, da oggi si riparte con le distanze 

PESCARA. Palestre, piscine e centri sportivi possono riprendere le attività da oggi. In Abruzzo riaprono oggi come nel resto d’Italia, tranne poche eccezioni come la Lombardia che riprenderà il 31 maggio, la Basilicata che ha rinviato l'apertura al 3 giugno. Ma attenzione, riapre chi è pronto e garantisce l'applicazione delle linee guida per la prevenzione e gli allenamenti in sicurezza per clienti e istruttori.

In particolare, le principali novità riguardano le distanze da tenere (minima di 1 metro, preferibilmente 2, 7 metri quadrati come superficie di acqua a persona in piscina); la disinfezione degli attrezzi dopo che ogni cliente li ha usati, altrimenti meglio non usarli (idem per galleggianti, sdraio e lettini in piscina); l'uso di scarpe “dedicate” per chi va in palestra; prenotazioni di corsi e lezioni, per evitare il più possibile gli assembramenti.

Accesso con la mascherina, che non va usata per l'attività fisica. Mentre gli allenatori devono indossarla insieme ai guanti. Gel disinfettanti ed eventualmente termoscanner per misurare la temperatura corporea, con dati conservati 14 giorni. (l.d.m.)

