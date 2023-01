Processo Rigopiano, la difesa: "Evento meteo eccezionale imprevedibile" / VIDEO

PESCARA. "Un fenomeno meteorologico si può prevedere, non si può prevedere la sua eccezionalità". Su questa conclusione del Tribunale di Lucca, presente nel dispositivo di assoluzione della Provincia toscana in una vicenda simile alla tragedia di Rigopiano, ha incentrato parte della sua arringa, davanti al giudice Gianluca Sarandrea, l'avvocato Marco Spagnolo, che difende l'allora presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e l'ex dirigente dell'ente Paolo D'Incecco per i quali la pubblica accusa ha chiesto, rispettivamente, 6 anni e 10 anni di reclusione.

L'arringa, nel Tribunale di Pescara dove è in corso il processo per il crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, prosegue nel pomeriggio e sarà affidata ad altri due legali, Iadecola e La Morgia, oltre che a una memoria di 200 pagine depositata nei giorni scorsi.

Riguardo alla specificità delle due posizioni, su Di Marco l'avvocato Spagnolo ha parlato di mera funzione politica e non amministrativa, mentre D'Incecco, seppure in malattia dal 16 al 20 gennaio 2017, e dunque sospeso dalle sue funzioni, ha comunque cercato di dare il suo contributo, vista la gravità dell'emergenza, partecipando attivamente alla fitta circolazione di informazioni sullo stato delle cose nei vari gruppi WhatsApp.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Processo Rigopiano, proseguono le arringhe difensive Rossella Del Rosso, sorella del titolare dell'hotel commenta le tesi della difesa del presidente della Provincia Di Marco: "Nel Piano Neve in quella zona non erano previste turbine"

In questo scenario, l'ente Provincia, secondo Spagnolo, ha fatto tutto ciò che si poteva fare, nonostante fosse, già da tempo, un ente in disarmo, per la Riforma Del Rio, e al di là di quelle che, invece, dovevano essere le funzioni di Regione e Prefettura. Spagnolo ha anche puntato il dito su uno specifico disciplinare che avrebbero dovuto rispettare i responsabili dell'hotel, secondo il quale, in caso di terremoto, viste le scosse della mattina di quel 18 gennaio, gli ospiti avrebbero dovuto essere accompagnati nel piazzale per rientrare solo dopo le verifiche statiche della struttura, cosa che non è avvenuta.