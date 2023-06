Ruba un'auto in centro, arrestato dopo un inseguimento

PESCARA. Rocambolesco inseguimento stamani all'alba per le vie del centro di Pescara. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pescara, hanno arrestato un giovane originario della Campania, che poco prima in via De Amicis, aveva rubato una nuovissima Fiat 500 parcheggiata lungo la strada.

I carabinieri, dopo averlo bloccato, hanno rinvenuto all’interno dell’auto una centralina servita per bypassare quella originale. Un metodo ormai collaudato ed efficace, fanno sapere i Carabinieri intervenuti che al termine degli accertamenti hanno restituito la Fiat 500 alla proprietaria. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.