Sciopero dei lavoratori, giovedì nero per il trasporto pubblico

PESCARA. Sciopero generale di 24 ore, domani giovedì 16 dicembre, nel settore del trasporto pubblico indetto dalle federazioni nazionali di Cgil e Uil al quale hanno aderito anche le segreterie nazionali della Filt Cgil e Uiltrasporti. "Lo sciopero", fanno sapere i sindacati, "è proclamato per dare sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della legge di bilancio".

In Abruzzo si fermano per l’intera giornata di giovedì (con l’eccezione delle fasce di garanzia, che saranno comunque rispettate) i lavoratori del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano delle società Ama, Tua, Di Fonzo, Napoleone, Cerella, Satam, Baltour, Tessitore, Di Giacomo Angelo Domenico & C. snc. e tutte le altre aziende di trasporto pubblico locale abruzzese con l’eccezione delle società La Panoramica di Chieti e Tua – Unità di produzione di Lanciano – trasporto pubblico su gommale che hanno aderito ad altri scioperi locali nei giorni scorsi.

In particolare aderisce il personale viaggiante (autobus, tram), il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione) e il personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone per 24 ore del giorno 16 dicembre 2021 da mezzanotte alle ore 24.

Queste le fasce orarie che saranno comunque garantite: Ama 6.30/8.30-13.10/17.10; Tua 5.30/8.30-13/16; Di Fonzo 5/8.30-13/15.30; Napoleone 5.30/8.30-13.30/16.30; Cerella 5/8.30-13./15.30; Satam 5.30/8.30-13.30/16.30; Baltour 6/9-13/16; Tessitore 6/9-13/16; DI Giacomo Angelo Domenico 5/8.30-13/15.30; tutte le altre aziende abruzzesi di Tlp 6/9-13/16.