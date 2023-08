Stasera Brignano a Francavilla, la musica degli Acanto a Pescara

FRANCAVILLA. Enrico Brignano stasera sul palco di Francavilla al Mare torna con lo spettacolo Ma diamoci del tu, uno degli appuntamenti clou nell'ambito delle feste di San Franco nella cittadina adriatica. L'appuntamento, gratuito, è alle 21 nel piazzale della stazione. Brignano sarà ancora in Abruzzo sabato 20 a Tagliacozzo, nell'ambito del Festival di mezza estate, e a Chieti il 10 settembre alla Civitella.

Nella vicina Pescara, invece, la rassegna Estatica ospita il concerto degli Acanto. Il concerto, intitolato Musica y Memoria, parte alle 21,30. Sul palco dell’arena del porto turistico Marina di Pescara si esibiranno Luca Belisario, Pietro D'Antonio, Giuliano Angelozzi, Gianni Lucente, Manuel Virtu', Paolo Catone, Daniel Quiroga, Francesco Di Vitto, Marco Vignali, Pierpaolo Tolloso.

Lo spettacolo è un racconto musicale intriso di World Music e suddiviso in tre parti, pensato per promuove i valori pacifisti dell'integrazione e dell'interazione umana. In scaletta brani riarrangiati di alcuni tra i più celebri pezzi degli Inti-Illimani, gruppo ispiratore degli Acanto, e di altri celebri artisti cileni. Lo show vedrà anche un omaggio a Max Berrù Carrìon, cofondatore degli Inti-Illimani, purtroppo scomparso nel 2018, con il quale gli Acanto hanno condiviso gran parte delle esperienze musicali.