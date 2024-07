Tennis vintage tour, squadre in campo e mostra su come eravamo

PESCARA. Mostra artistica, mostra fotografica e poi le partite di una volta, quando si giocava con le racchette di legno, in eleganti completi bianchi, alle cui squadre sono abbinate piatti della cucina tradizionale. Ecco l'Abruzzo Tennis Vintage in tour, evento legato alle radici del tennis abruzzese e a quelle identitarie della città dannunziana. E' organizzato dall'associazione Florida 60, e culmina in questi giorni a Pescara con il secondo Palio città di Pescara e una mostra-museo per celebrare la prima fabbrica di racchette tennis italiana, la Sirt di Bordighera.

La Sirt, anche grazie alle corde in budello animale provenienti dall’Abruzzo, già dalla metà dell’Ottocento, riuscì a farsi largo tra i grandi colossi del tennis mondiale come Dunlop, Slazenger, Spalding, Wilson, Williams & Co. La mostra curata dallo storiografo e collezionista Salvatore Sodano e dall’associazione Tennis Vintage è allestita e quindi vistabile nella Fondazione Pescarabruzzo, in corso Umberto I.

L'iniziativa Abruzzo Tennis Graffiti ha portato in tour in otto le immagini del tennis abruzzese tra il periodo1920 / 1970. Tre artisti abruzzesi conosciuti in campo nazionale e internazionale ma poco noti nella nostra regione (da qui il “ Nemo propheta in patria" ) hanno esposto ed espongono le loro opere ispirate al mondo del Tennis Vintage. A questo fa cornice la mostra-museo di Salvatore Sodano che annovera nella sua collezione ben 7mila racchette di legno, abbigliamento antico e racchette originali risalenti al XVI secolo. Per l’occasione viene presentato anche il libro “ Tennis d'altri tempi" del professor Giuseppe Cirillo.

In programma giovedì 18 luglio la sfilata delle città rappresentative unitamente a quella delle auto d’epoca. Otto le squadre di “ Tennis vintage “ che si contendono il “Palio città di Pescara - Castellamare Collinare – Castellamare Pianeggiante – la Piazzaforte – Borgo Marino – Villa del Fuoco – Fontanelle – la Pineta - San Silvestro. A ogni città sede della mostra è abbinata la propria squadra di Tennis Vintage ad uno sponsor locale.

La competizione, come nel 2023 oltre ad essere sportiva è gastronomica. Ciascuna città infatti, deve presentare un piatto della propria antica tradizione culinaria che viene giudicato da una apposita giuria. La squadra che totalizza il miglior punteggio acquisito tra la gara di “Tennis Vintage” e quella gastronomica si aggiudica il palio consegnato nella festa finale che prevista nel Parco Florida a. L’azienda abbinata vincitrice potrà esporre il Palio nella propria sede per il periodo di un anno.