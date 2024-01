Vede la polizia, entra in casa e getta la droga dalla finestra

PESCARA. Un arresto per droga ieri pomeriggio a Rancitelli. In manette una donna di 56 anni, residente a Rancitelli, accusata di detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo, durante il pattugliamento del quartiere, hanno notato la donna, già nota alle forze dell'ordine, che, ferma davanti all’ingresso della sua abitazione posta a piano terra, era intenta a parlare con gli occupanti di un’autovettura.

Insospettiti, gli operatori si sono avvicinati alla donna che, con atteggiamento frettoloso, è entrata nella sua abitazione: un poliziotto, però, è riuscito a seguirla in casa e qui, con una mossa repentina, ha prelevato dal pianale di un mobiletto un involucro di cellophane per poi recarsi di corsa in bagno per buttarlo dalla finestra che affaccia sul cortile interno. L’involucro, risultato poi contenere 15,82 grammi di cocaina, è stato immediatamente recuperato dagli operatori di polizia i quali hanno accertato che sul pianale del mobiletto da cui aveva preso la droga c'erano anche un bilancino di precisione, un paio di forbici intrise di sostanza stupefacente e una pellicola in cellophane trasparente, ovvero tutto materiale utile per il confezionamento delle singole dosi di droga.

Durante la perquisizione, nella camera da letto, sono state trovate diverse banconote accartocciate tra gli indumenti pari alla somma di 820 euro, posta sotto sequestro in quanto ritenuta il provento dell’ attività di spaccio.

Ieri pomeriggio, inoltre, la Volante ha arrestato un uomo pescarese, di anni 57, che ha violato il divieto di avvicinari alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito di segnalazione alla sala operativa della questura circa la presenza dell’uomo sotto l’abitazione della donna che ha raccontato di avere ricevuto poco prima un messaggio sms dall’ex marito il cui contenuto lasciava presagire qualche azione inconsulta e di avere segnalato la cosa.