Al PalaCastagna brillano gli abruzzesi agli Interregionali di Karate

CITTA' S.ANGELO. Concluse le competizioni Interregionali 2024 di karate tenutesi al Palacastagna di Città Sant’Angelo, in particolare il Campionato federale interregionale 2024 Abruzzo e Marche

Moltissimi i karatechi in gara a sfidarsi sui tatami. Tante le medaglie per le nuove promesse abruzzesi, brilla il giovane Daniel Bruno Ferri, pescarese di Moscufo e tesserato con la "Energia in Movimento" di Collecorvino, del Maestro Mirko di Pietro: Ferri conquista l’argento nella categoria Kata - M - Juniores (16-17) - Wado Ryu (Marrone - Nera), e il bronzo nella pari categoria Kumite.