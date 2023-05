Anche la Salernitana sceglie l'Abruzzo per il ritiro estivo

RIVISONDOLI. Il ritiro estivo precampionato della Salernitana si svolgerà dal 10 luglio al 5 agosto nelle strutture sportive di Rivisondoli. E' la seconda squadra campana dopo il Napoli a scegliere i monti dell'Alto Sangro dopo il Napoli campione d'Italia a Castel di Sangro. Per i granata quasi salvi in serie A è un ritorno a "casa" visto che erano già stati a Rivisondoli nel 2018.

I granata hanno ufficializzato le date con una lettera inoltrata al sindaco, Giancarlo Iarussi. Quasi un mese di soggiorno e preparazione per scalare la classifica nella prossima stagione. L'Alto Sangro si conferma quindi una meta importante per il turismo sportivo tra la Salernitana a Rivisondoli e il Napoli campione d'Italia che tornerà in estate a Castel Di Sangro. Non a caso la cittadina si sta preparando per strutturare una serie di eventi tra cui il concerto di Gigi D'Alessio in programma il prossimo 5 agosto.