Ceter c’è, Breda sorride in difesa rebus Balzano  

PESCARA . Quattro sconfitte su sei gare all’Adriatico, ora basta, è arrivato il momento di cambiare marcia. La nuova gestione di Roberto Breda sta funzionando benissimo in trasferta (una vittoria e un pareggio) e adesso bisogna sveltire il passo in casa. Nelle prossime quattro gare il Pescara giocherà tre volte nello stadio amico e bisognerà raccogliere più punti possibili. Domani c’è il Monza (ore 16), martedì il Brescia e il 30 dicembre il Cosenza (il 27 la sfida a Chiavari contro l’Entella). Vero è che il fattore campo è quasi azzerato dall’assenza di pubblico, ma la corsa verso la salvezza non può prescindere da un rendimento casalingo sufficiente, insomma, l’Adriatico non può più essere terra di conquista. Certo, il Monza è l’avversario peggiore che potesse capitare per iniziare l’inversione di tendenza, però bisogna provarci.

Roberto Breda

Ceter c’è. La buona notizia riguarda Ceter che ha lavorato con i compagni e quasi sicuramente domani tornerà ad essere il punto di riferimento offensivo. Per il resto Breda potrebbe confermare gli stessi uomini utilizzati tre giorni fa a Pisa. In difesa, davanti a Fiorillo, Scognamiglio, Bocchetti e Guth, con quest’ultimo che avrà un’altra chance grazie alla discreta prova in Toscana. Il baby brasiliano sembrava essere in ballottaggio con Balzano che ieri si è allenato, ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio. A centrocampo Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro e Jaroszynki, in attacco Galano accanto a Ceter con Capone che andrà in panchina. Nulla da fare per Nzita, Busellato e Di Grazia, out al pari dei lungodegenti Drudi, Del Favero, Masciangelo e Asencio.

Breda contro Brocchi. Occhio alla voglia di rivincita dell’attuale tecnico del Monza. Breda e Brocchi si sono incrociati in una sola circostanza in carriera, era il 29 ottobre del 2016 e l’Entella guidata dall’allenatore del Pescara ha inflitto una durissima lezione al Brescia di Brocchi: 4-0 il punteggio in favore della squadra ligure, protagonista Caputo (ora al Sassuolo), autore di una doppietta.

Cercasi nuovi campi. Ieri mattina alcuni esponenti della società biancazzurra hanno effettuato un sopralluogo allo stadio di Silvi e all'adiacente Centro federale. Massima disponibilità dal Comune, sia dalla maggioranza guidata dal sindaco Andrea Scordella sia dalla minoranza, per dare vita a una collaborazione. Nei giorni scorsi il Comune di Silvi ha pubblicato un bando per la gestione dell’impianto sportivo che dispone di due campi di calcio (erba naturale allo stadio, sintetica nel centro federale), uno da basket, due spogliatoi, sala conferenze, sala medica, segreteria e una piccola palestra. Il Pescara ha la necessità di trovare nuove strutture per gli allenamenti di prima squadra e giovanili, ma in futuro Silvi potrebbe diventare una vera alternativa al Poggio degli Ulivi, soprattutto se non dovesse ricomporsi la frattura tra il club e Peppe De Cecco.



©RIPRODUZIONE RISERVATA