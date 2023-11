Chieti e Avezzano volano, solo pari per L'Aquila e Notaresco

Chieti e Avezzano, un sogno per due. Nell'undicesima giornata di serie D, le quattro abruzzesi del girone F vanno tutte a punti, ma a festeggiare sono i neroverdi e i marsicani, che continuano a vincere e scalare posizioni in classifica.

Il Chieti ribalta lo United Riccione a domicilio, dopo aver subito lo svantaggio a freddo dopo due minuti con Ferrara. Poi la squadra di Chianese è uscita alla distanza, pareggiando nel finale con Salvatore, al secondo gol consecutivo, e vincendo con l'ennesima zampata di Postiglione dopo la mezzora nella ripresa. Teatini secondi in solitudine con 22 punti alle spalle della capolista Samb (25 punti).

L'Avezzano piega l'Atletico Ascoli al "Dei Marsi" allo scadere con il gol di Marzuillo. Un successo che manda in orbita il gruppo di Ferazzoli, terzo da solo in classifica a 21 punti e da oggi con una stella in più: il centrocampista nigeriano Ogenyi Eddy Onazi, 30 anni, ex Lazio, 53 presenze con la nazionale nigeriana e una coppa d’Africa vinta, ha firmato oggi un contratto biennale con l’Avezzano. Il calciatore dal prestigioso palmares, come annunciato dalla società nei giorni scorsi.

Solo un pari per L'Aquila a Fossombrone: 0-0. I rossoblu sprecano la palla della vittoria al 90', ma pur non accelerando continuano a fare risultato anche in formazione rimaneggiata. Oggi nelle Marche squalificato Ouali, out Angiulli, Sarritzu e Cassese, oltre ad Alessandro.

Pari senza reti anche per il Notaresco di Bruno, che in casa non riesce a piegare il Termoli, ultimo in classifica ma alla prima con il nuovo allenatore.