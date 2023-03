Ecco i nuovi campioni delle gare regionali

L'AQUILA - Sono state due le sedi designate dalla Federazione Italiana Sport Invernali dell'Abruzzo: Campo Felice e Ovindoli. A Campo Felice per la finale del Trofeo Comitato Abruzzo hanno gareggiato le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli maschili e femminili. Lo hanno fatto il sabato con uno spettacolare Slalom Speciale in notturna, e la domenica con lo Slalom Gigante a chiusura. Organizzazione Sci Club Campo Felice - Rocca di Cambio.

A Ovindoli invece - organizzazione Sci Club Ovindoli - il weekend è stato riservato alle categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior e sono stati assegnati anche in questo caso i titoli regionali di specialità Slalom e Gigante. Qualità e quantità al cancelletto di partenza sia a Campo Felice sia a Ovindoli, perché hanno gareggiato praticamente tutti i più talentuosi atleti della Fisi Cab (comitato abruzzese) ma soprattutto numero eccezionali, con un totale di circa 400 atleti!

A Ovindoli si sono imposti tra gli altri i vari Riccardo Santucci nel Gigante (Sci Club Ovindoli, Ragazzi), Carola Gregni nel Gigante (Sci Club Eur, Ragazzi), Riccardo Santucci nello Speciale (Sci Club Ovindoli, Ragazzi), Martina Capisciotti nello Speciale (Ovindoli Extreme, Ragazze), Sebastiano Cirrincione nel Gigante (Sci Club Eur, Allievi), Leonardo Ghignoni nello Speciale (Sci Club Eur, Allievi) Valentina Pistilli nello Speciale (Sci Club Eur, Allieve), Alessandra Di Sabatino nel Gigante (Sci Club Eur, Allieve) Edoardo Costa nel Gigante (Sci Club Eur, Giovani/Senior), Caterina Arnaudo nel Gigante (Sci Club Eur, Giovani/Senior), Edoardo Santucci nello Speciale (Sci Club Ovindoli, Giovani/Senior), Martina Morgante nello Speciale (Sci Club Eur, Giovani/Senior). E tantissimi bambini nelle categorie a loro riservate nelle sessioni di Campo Felice. Le classifiche complete, oltre a video e photogallery, sono disponibili anche sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Abruzzese FISI CAB.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Fisi Cab Angelo Ciminelli, che ha visionato in prima persona entrambe le manifestazioni: "In una stagione anomala come questa, possiamo dire di aver fatto il massimo e nel mese di marzo, che è quello decisivo per cogliere ancora altri risultati importanti a livello agonistico, sono convinto che faremo ancora meglio. Il doppio appuntamento con i campionati regionali sia a Campo Felice sia a Ovindoli, è la riprova che il movimento c'è ed è in grande crescita. Per la prossima stagione ci saranno senz'altro novità, che però non è ancora il momento di annunciare, intanto restiamo concentrati sul finale di questa".