Il Pineto continua a stupire: sbanca Arezzo al 98' (1-2) e aggancia il Pescara

AREZZO. Un Pineto da sballo ad Arezzo. Soffre, si salva con il solito Tonti, poi segna per primo con Chakir, incassa il pari e alla fine va a vincere al 98' con il sinistro magico di Volpicelli. Finisce 1 a 2 una partita dura, che i biancazzurri di Amaolo giocano con le solite intensità e concentrazione, fino all'ultimo istante, andando a sorprendere i toscani a tempo abbondantemente scaduto e volando in classifica a quota 20 punti. Per una notte, in attesa di Pescara-Rimini, la matricola del presidente Brocco ha gli stessi punti dei cugini di Zeman.

Continua il momento magico dei teramani, che sono sesti e in piena zona play-off. Eppure il primo tempo ad Arezzo era stato di sofferenza pura. Al 25' trema Amaolo dopo il contatto tra Villa e Crisafi lanciato a rete. Fallo del pinetese, che prende solo il giallo. L'Arezzo protesta: chiedeva l'espulsione per fallo da ultimo uomo. Al 27' chance per i toscani: Guccione in area per Foglia, il tocco del centrocampista parato a terra da Tonti. E al 35' deve pensarci super Tonti a tenere i suoi in vita. Evangelisti in area entra su Pattarello prendendo il pallone, ma l'arbitro indica il dischetto. Guccione calcia, ma il portiere abruzzese para il suo sinistro e salva il Pineto (anche sulla ribattuta).



Nella ripresa Amaolo torna al 3-5-2 abituale. I suoi tengono botta e sfruttano l'unica palla pulita del match andando in vantaggio al 30': gran gol di Chakir. Volpicelli batte il piazzato, Ingrosso fa sponda e destro potentissimo dell'attaccante che segna il secondo gol consecutivo, quarto in questo campionato. L'italo marocchino esulta mimando il gesto dell'arciere davanti ai tifosi arrivati dall'Abruzzo. Il tempo di festeggiare dura pochissimo, perché al 33' l'Arezzo pareggia. Cross di Pattarello, Gucci in mezzo alle maglie dei difensori pinetesi incorna nell'angolino e sorprende anche Tonti. E' 1-1 dopo tre minuti.

Nel finale la squadra di Indiani ci prova e spinge fino alla fine, ma nel maxi recupero concesso da Totaro di Lecce, al 98', Volpicelli piazza il colpo del ko all'ultimo respiro. L'attaccante parte palla al piede sull''ultima azione della partita, vince un contrasto e piazza un sinistro terrificante dal limite dell'area sotto l'incrocio dei pali! Ammutolito lo stadio di Arezzo: dopo un recupero che si prolunga fino al 112', vince il Pineto.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Borra; 2 Montini (49' s.t. Poggesi), 4 Risaliti, 25 Masetti, 27 Coccia; 8 Settembrini, 18 Damiani, 24 Foglia F. (38' s.t. Bianchi); 7 Guccione (22' s.t. Castiglia), 10 Pattarello (38' s.t. Iori), 26 Crisafi (22' s.t. Gucci). A disp. Ermini, Landucci, Kozak, Gaddini, Chiosa, Lazzarini, Zona. All. Indiani.

PINETO (4-3-3): 22 Tonti; 24 Evangelisti (14' s.t. Ingrosso), 23 De Santis, 30 Villa, 70 Teraschi (25' s.t. Njambe); 8 Germinario (25' .t. Baggi), 6 Amadio, 77 Foglia M. (40' s.t. Della Quercia); 7 Volpicelli, 9 Gambale (14' s.t. Lombardi), 29 Chakir. A disp. Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Marafini, Ruggiero, Borsoi, Macario. All. Amaolo.

ARBITRO: Totaro di Lecce.

RETI: 30' s.t. Chakir (P), 33' s.t. Gucci (A), 53' s.t. Volpicelli (P).

NOTE: ammoniti Villa (P), Evangelisti (P), Germinario (P), Ingrosso (P), Pattarello (A), Volpicelli (P); angoli 1-2; recupero 1' p.t., 12' s.t.