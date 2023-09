L’Abruzzo vuole i Mondiali di ciclismo 2029

Che l’Abruzzo ami il ciclismo oramai è cosa nota. Domenica ci sarà la 75ª edizione del Trofeo Matteotti, presentata ieri nella sala consiliare del Comune, ma la notizia che potrebbe far battere ancora più forte i cuore a chi ama il ciclismo è arrivata ieri sera durante la trasmissione Strade d’Abruzzo di Rete8. Con il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore allo regionale sport Mario Quaglieri e Luigi Di Giosia (organizzatore per l’Abruzzo della Tirreno-Adriatico) c’era il presidente federale Cordiano Dagnoni, che ha raccolto con entusiasmo la candidatura fatta dall’Abruzzo come regione che vuole ospitare i mondiali di ciclismo nella prima data utile, il 2029.

«Sapete quanto abbiamo già fatto per il ciclismo con la grande partenza del Giro e quanto vogliamo continuare a fare. Il Mondiale in Abruzzo ci interessa e sarebbe qualcosa di fantastico. L’Abruzzo c’è e dà la sua disponibilità concreta per organizzare un evento così prestigioso», dice il presidente federale, che ha subito recepito il messaggio e si farà portavoce nelle sedi opportune. (e.g.)

