L’Aquila in viaggio tra speranza e attesa per la sfida play off

L'AQUILA. Domani L’Aquila alle 15,30 scenderà in campo in Sardegma, a Gavoi, per sfidare il Taloro, nel match valevole per la semifinale di andata delle fasi nazionali dei play off di Eccellenza. Una sfida particolarmente sentita poiché il club rossoblù si giocherà le ultime carte alla ricerca di un posto in serie D. Il ritorno nel quarto campionato nazionale sarà fattibile solo nel caso in cui gli aquilani riuscissero ad avere la meglio nel doppio confronto con la compagine nuorese (ritorno al Gran Sasso previsto il 5 giugno alle ore 15,30) e imporsi anche nella finale sempre con andata e ritorno prevista il 12 e il 19 giugno con la vincente tra il Taggia e il Chisola.

Ieri il gruppo squadra, dopo aver svolto una seduta di allenamento e pranzato a Poggio Picenze, è partito alle 13,30 per Livorno per poi imbarcarsi alle 19 sul traghetto diretto a Golfo Aranci. Stamattina la squadra è arriavata in Sardegna e nel pomeriggio svolgerà la rifinitura.

L’ambiente crede nella possibilità che L’Aquila possa riuscire a valicare i confini regionali e una prova di questo può essere la grande partecipazione alla raccolta fondi. Il sindaco Pierluigi Biondi lunedì scorso aveva rivolto un appello all’imprenditoria cittadina con l’idea che quest’ultima potesse contribuire alle spese del viaggio. Anche lo staff e la squadra hanno preso parte alla causa, così come la Rugby L’Aquila del presidente Mauro Scopano. L’iniziativa ha raggiunto il suo scopo poiché in meno di una settimana sono stati raccolti oltre 15.000 euro.

