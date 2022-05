L'Aquila vince in Sardegna e vede la D, Castelnuovo retrocesso in Eccellenza

Si avvia a conclusione la stagione calcistica abruzzese. E manca un solo verdetto ancora all'appello. Parliamo dell'avventura dell'Aquila negli spareggi nazionali di Eccellenza dopo la vittoria dei play off regionali con il Giulianova. Oggi è iniziata nel migliore dei modi la serie di gare di spareggio con i rossoblù di scena in Sardegna in casa del Taloro Gavoi battuto a domicilio dai rossoblù per 3-1 con le reti di Massetti, D'Ercole e Saurino. Tra una settimana il match di ritorno a L'Aquila allo stadio Gran Sasso d'Italia e valido per l'accesso alla finalissima.

E se l'Aquila ride, non altrettanto si può dire per il Castelnuovo Vomano che ha salutato la D questo pomeriggio dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa dei molisani del Vastogirardi che hanno invece ottenuto la salvezza.