Napoli a Castel di Sangro, sì per un milione all’anno 

PESCARA. La Regione Abruzzo ha detto sì. Ha approvato la delibera con la quale si impegna a finanziare l’arrivo del Napoli a Castel di Sangro per svolgere la preparazione estiva nei prossimi sei anni. Pagherà alla società del presidente Aurelio De Laurentiis un milione (più Iva) a stagione e in cambio, tra l’altro, utilizzerà i suoi canali di comunicazione per promuovere l’immagine dell’Abruzzo nel mondo.

Il Napoli sarà a Castel di Sangro tra fine agosto (l'ipotesi è dal 28) e inizio settembre in vista del campionato di serie A che inizierà sabato 12 settembre.

I partenopei fino all’estate scorsa svolgevano la preparazione estiva a Dimaro, nel Trentino, in cambio di una cifra pressoché identica a quella che sborserà la Regione Abruzzo. La Regione conta sul ritorno di immagine e sulla presenza dei tifosi napoletani (circa 40mila presenze giornaliere a Dimaro).

Nell'accordo di parla anche delle partite amichevoli che il Napoli disputerà in Abruzzo: la prima con il Castel di Sangro, poi con il Pescara, il Teramo e una squadra straniera. E gli incassi saranno totalmente a beneficio del club, mentre gli enti locali garantiranno per le spese di alloggio e quelle logistiche. (r.c.)

