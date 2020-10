Oddo conferma Guth, Asencio stringe i denti

PESCARA. Primo obiettivo: coprirsi. Il Pescara tra campionato e coppa Italia ha incassato quindici reti. Gli undici gol presi in campionato sono tanti, troppi, e fanno decisamente dubitare sul prosieguo del campionato. Massimo Oddo le sta provando tutte, cambi in corsa, cambi di modulo e rotazione degli uomini. Tanti esperimenti che non hanno portato a nessun frutto. Nonostante le smentite di rito, la panchina di Oddo non è così salda e anche nello spogliatoio l’armonia non è totale. Il nervosismo, in una situazione delicata e difficile come quella che sta vivendo il Delfino, è evidente e solo un risultato positivo potrebbe far tornare un po’ di tranquillità, anche per quanto riguarda la panchina del tecnico. Oddo è stato confermato dopo il ko casalingo con il Frosinone, ma una caduta rovinosa con il Lecce potrebbe aprire altri scenari. Lunedì sera, dunque, la gara spartiacque in Salento segnerà una linea su questa prima parte di stagione.

Bisogna fermare il trend negativo, magari anche strappando un punticino.

L’attaccante spagnolo Raul Asencio, 22 anni

L’allenatore sa bene che il suo destino è legato alla prossima partita e in Puglia dovrebbe confermare la difesa a 3 con un centrocampo robusto e due punte. Nelle retrovie sicuramente non ci sarà Drudi. Il centrale romagnolo è infortunato e dovrebbe stare fuori almeno un mese. Oddo è orientato a confermare la linea vista in coppa Italia a Parma, con il brasiliano Rodrigo Guth, Salvatore Bocchetti e Gennaro Scognamiglio. Anche se quest’ultimo dovrebbe giocarsi il posto con Paweł Jaroszyński, che, dopo l’allenamento di ieri, sembra in leggero vantaggio. A Lecce non ci sarà Luca Antei, difensore 28enne che potrebbe tornare utilissimo al Delfino. L’ex centrale del Benevento sta ultimando la preparazione dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio al ginocchio. «Sto lavorando per tornare in gruppo e ci vorrà ancora un po’ prima di rivedere il campo», racconta il difensore scuola Roma, che dovrebbe essere disponibile tra un mese. Antei analizza così il momento negativo. «Il periodo non è dei migliori e serve solo un risultato utile per tornare in carreggiata». Lunedì farà il tifo dagli spalti dello stadio di via del Mare. «Speriamo che già a Lecce si possa fare bene. È una partita dura e dovremo fare di tutto per strappare più punti possibili».

Molto probabilmente nel 3-4-1-2 si dovrebbe rivedere il terzino destro Raoul Bellanova, rientrato dopo un lungo stop a causa del Covid. A sinistra, invece, dovrebbe essere piazzato Masciangelo. A centrocampo Valdifiori sarà il playmaker Memushaj e Maistro e le mezze ali, con quest’ultimo che in fase di possesso andrà ad agire da trequartista alle spalle di Galano e Ceter. La novità più importante, infatti, è il ritorno del colombiano in attacco, dopo tre partite in tribuna a causa di un guaio muscolare. Anche lo spagnolo Asencio proverà a stringere i denti per andare in panchina e oggi vorrebbe provare ad allenarsi con il gruppo.

