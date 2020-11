Oddo festeggia e allontana i fantasmi: «Agonismo e carattere, avanti così»

PESCARA. Ha vinto, convinto e allontanato lo spettro dell’esonero. Massimo Oddo si prende i meritati applausi, blinda la panchina e guarda con più ottimismo al futuro. «Il calcio è così e succede in ogni parte del mondo. L'allenatore deve ottenere risultati, se non li ottiene viene messo in discussione ed è giusto così. Se vinci sei una specie di eroe e, se perdi, sei un c......». Il tecnico del Pescara non usa mezzi termini e prova a scherzarci sopra. Un passo falso l’avrebbe condannato all’esonero, invece il suo Delfino ha sfoggiato una grande prestazione. «Abbiamo vinto mettendo l'agonismo che serve in questa categoria. Il Cittadella incarna questo spirito, ai miei giocatori avevo detto che serviva mettersi al loro livello sotto questo aspetto e sono molto contento per loro perché è un momento difficile. Possiamo gioire, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. I miei giocatori hanno fatto tutto quello che avevo chiesto e si è vista anche qualche discreta giocata. In queste gare bisogna essere anche un po' "sporchi" e lo siamo stati». In settimana ci sono stati confronti serrati con società e tifosi. Anche questo ha inciso? «Quando ci sono questi momenti negativi serve l'intervento della società, serve fare un esame di coscienza sia tra noi nello staff che tra i giocatori. Abbiamo ancora qualche scoria dell'anno scorso, serviva qualcosa per toglierci questa polvere di dosso e ci siamo riusciti. Contro il Cittadella abbiamo fatto bene e forse meritavamo qualcosa in più in altre occasioni. Quello che ci è mancato è un po' di ordine tattico. Oggettivamente per necessità abbiamo cambiato molto, visto che a me non piace farlo ma se lo faccio è per trovare soluzioni e posizioni giuste per i giocatori. Poi tante volte bisogna lavorare di più e in questa settimana abbiamo lavorato tanto su questo sistema di gioco». Un gran bel Pescara nel primo tempo, poi, nella ripresa, qualcosa è cambiato. «Nel secondo tempo ci siamo schiacciati molto, abbiamo cambiato e trovato più pressione con i centrocampisti e la partita è praticamente finita». Parole importanti per lo sloveno Vokic, al debutto dal primo minuto. «Ha grandi mezzi così come i suoi difetti, ma è un ragazzo che ha tanta qualità e può metterla a disposizione della squadra».Oddo, poi, evidenzia la prova di uno dei senatori. «Non mi piace fare nomi, ma una nota di merito devo farla per Balzano: non sta bene fisicamente, sta ricoprendo un ruolo che non è il suo e sta facendo benissimo dando un grande esempio ai suoi compagni». Con il rientro di Ceter qualcosa è cambiato. «Quando va in porta è devastante. Purtroppo sia lui che Asencio li abbiamo avuti poco, speriamo che questa sosta ci permetta di averli al meglio. Abbiamo degli attaccanti fortissimi». Infine, Oddo dice la sua sulla possibile cessione del club: «Noi pensiamo al campo e al presente». Ora la sosta, poi, tra due settimane prova del nove in casa della Spal.©RIPRODUZIONE RISERVATA