Pescara, chiesto La Gumina ma c’è l’ostacolo contratto 

PESCARA. Fabio Ceravolo e Daniel Ciofani della Cremonese, Adriano Montalto del Bari e Sebastiano Esposito dell’Inter sono gli attaccanti che il Pescara sta valutando con maggiore interesse. Tuttavia, i radar dei dirigenti biancazzurri si sono spostati anche verso Genova, sponda Sampdoria. Ai blucerchiati è stato chiesto Antonino La Gumina, 24 anni, che non rientra nei piani tecnici dei liguri. Il centravanti piace tanto al Delfino, che l’aveva inseguito anche in estate per portarlo alla corte di Oddo, ma senza senza successo. La Gumina, stavolta, vuole lasciare Genova per trovare maggiore spazio altrove. Sono appena 206 i minuti giocati finora che hanno indotto la punta blucerchiata a valutare altre destinazioni. Il Pescara si è messo sulle sue tracce, ma l’operazione è molto complessa. Oltre al Delfino, però, diverse società si sarebbero mosse per l’attaccante, ma la Samp non ha la possibilità di cederlo. Questo perché i blucerchiati prima dovrebbero riscattarlo dall'Empoli, che detiene il cartellino, sborsando i 6,5 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio quando il giocatore è arrivato in prestito ai blucerchiati. Una cifra che il club di Ferrero attualmente non può permettersi, anche perché il tetto dopo la deroga di Lega concessa all'indicatore di liquidità si attesta a 2,5 milioni.Il Pescara ha una sola possibilità, ovvero il placet dell’Empoli all’operazione, che dovrebbe anche spostare da febbraio a giugno il riscatto del giocatore da parte della Samp. Ovviamente l’operazione è molto difficile e il Delfino non ha molti margini. Nei prossimi giorni biancazzurri e liguri proveranno a sentirsi di nuovo per capire in che modo sbrogliare la matassa La Gumina.Nel frattempo i dirigenti adriatici spingono per Ceravolo, ma sul centravanti della Cremonese si è fatta avanti anche la Reggiana. Per quanto riguarda la difesa, ci sono stati ulteriori contatti con l’Atalanta per il centrale Caleb Okoli, 19 anni, ora in prestito alla Spal. Oltre all’italo-nigeriano, però, ci sono anche altri profili valutati. Dopo Brosco e Pucino dell’Ascoli e Brighenti del Frosinone, il Pescara ha fatto un sondaggio per Michele Cremonesi del Venezia. Il 32enne difensore ex Perugia e Spal vorrebbe lasciare i lagunari e Pescara gli andrebbe bene come destinazione.Oltre agli acquisti, però, ci sono anche le cessioni da perfezionare. Una è stata fatta ieri con il trasferimento del terzino Cristian Ventola, classe 1997, all’Arezzo allenato da Andrea Camplone. In Toscana oltre al difensore può finire anche l’esterno offensivo Andrea Di Grazia, che piace anche a Novara e Cesena.©RIPRODUZIONE RISERVATA