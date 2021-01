Pescara, spunta l’idea Segre Machìn è pronto al ritorno  

PESCARA. «Abbiamo bisogno di attaccanti. Galano e Ceter li abbiamo spremuti abbastanza». Roberto Breda subito dopo il blitz del Pescara nella tana della Reggiana ha detto la sua per quanto riguarda il mercato invernale. Il Delfino è a caccia di un paio di attaccanti, ma non solo. «Faremo quattro operazioni in entrata», ha sottolineato il presidente Daniele Sebastiani, facendo capire che la società punterà a rinforzare anche gli altri reparti. Oltre all’attacco, infatti, il Pescara proverà a prendere un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la mediana, i dirigenti biancazzurri sono già sulle tracce di alcuni giocatori. È stato fatto un sondaggio con l’entourage di Jacopo Segre del Torino, per esempio, ma non solo. Il 23enne mediano granata sta trovando poco spazio nella squadra allenata da Marco Giampaolo, con appena 60 minuti giocati in campionato, e potrebbe cambiare aria. L’ex centrocampista del Chievo, però, vuole aspettare prima di scendere in B e anche il Lecce ha fatto un sondaggio per lui. Il Delfino resta vigile su Segre, ma guarda anche altrove.Una pista battuta con interesse è quella che porta a Marco Firenze del Novara. Il 27enne è in prestito dalla Salernitana e già la scorsa estate è stato a un passo dalla maglia biancazzurra. La trattativa non è facilissima ed ecco perchè il Pescara ha allacciato i contatti con il Monza per avere in prestito Josè Machìn. È lui, al momento, il nome caldo per il centrocampo biancazzurro e per il 24enne guineano sarebbe un clamoroso ritorno. Machìn è arrivato per la prima volta a Pescara dal Brescia nel gennaio 2018, per poi giocare la stagione successiva in biancazzuro fino al mercato invernale, quando viene acquistato dal Parma e va in serie A. Nei sei mesi in Emilia non trova molto spazio e la stagione 2019-2020 torna in Abruzzo. Fino a dicembre segna 7 gol in 20 gare e viene notato dal Monza, che a gennaio lo compra dal Parma per 4 milioni di euro. A Monza, in questa stagione, non ha trovato molto spazio e con l’arrivo di Boateng il suo impiego è diminuito parecchio. Per questo motivo il guineano potrebbe lasciare i biancorossi e tornare in Abruzzo, dove troverebbe molto più spazio rispetto a Monza. Il guineano non rientra nei piani del club di Silvio Berlusconi e il Pescara è pronto a piazzare il colpo.Per quanto riguarda gli attaccanti, il Delfino negli ultimi giorni ha fatto un clamoroso sondaggio anche per il bomber del Bari Mirko Antenucci. L’elevato ingaggio del 35enne centravanti ex Spal e Torino, però, sbarra la strada ad ogni sorta di trattativa. Dal Bari l’unico giocatore che può muoversi è Adriano Montalto. Il Pescara lo vorrebbe, ma ha messo Fabio Ceravolo della Cremonese come primo obiettivo per quanto riguarda il reparto avanzato.©RIPRODUZIONE RISERVATA