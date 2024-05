Addio a Pellanera, campione di basket

TERAMO. È scomparso a 86 anni ieri notte Corrado Pellanera, giocatore di basket teramano che dopo essere cresciuto sportivamente nella D’Alessandro Teramo fu un pilastro delle squadre bolognesi in serie A e per molti anni azzurro. Pellanera è deceduto nell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la città dove era rimasto a vivere conclusa la carriera agonistica, e dove mercoledì sono prevsite le esequie alle 15 a Molinella.

Una lunga carriera sempre vissuta ai piani alti del basket italiano, che ieri gli ha reso onore con il cordoglio del presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro) Gianni Petrucci, che lo ha definito come «uno dei giocatori che contribuito all’affermazione della pallacanestro come sport popolare», abbracciando la sua famiglia a nome di tutti.

Anche il presidente della Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo non ha voluto far mancare la vicinanza di tutto il basket abruzzese: «Corrado è stato un campione di livello internazionale che ha onorato la nostra regione. Nel 2021, lo premiammo in concomitanza del Centenario della Federazione e presenziò nonostante fossero i tempi del Covid-19. Mancherà a tutti noi la sua figura di alto profilo e l’umiltà del campione vero».

Ricordi, aneddoto e condoglianze anche da parte di Carlo Antonetti, Pasquale Zeppillo, rosetano per anni tra i migliori arbitri della serie ed Emidio Testoni, giocatore ed allenatore rosetano con cui Pellanera ha avuto un’amicizia durata tutta una vita.

