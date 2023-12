Beccati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti edili in piena campagna

In due diverse occasioni sono stati pizzicati due soggetti, uno del luogo l’altro proveniente dalle Marche, bloccati mente si disfacevano di grossi sacchi neri contenenti materiali di risulta di lavori edili.

Per i due è scattata la denuncia all’A.G.: è stata applicata la nuova Legge, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, che stabilisce un’ammenda penale e non più una sanzione amministrativa per l’abbandono illegale di rifiuti. Con la nuova disposizione di Legge chi viene individuato ad abbandonare rifiuti è punito con una ammenda che va da 1.000 a 10.000 euro, salvo trattarsi di rifiuti pericolosi nel cui caso la pena è aumentata fino al doppio, invece precedentemente per lo stesso tipo di illecito era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dai 300 ai 3.000 euro.