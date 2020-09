Abruzzo: attacco hacker, escort russe al posto dei programmi europei / VIDEO

L'AQUILA. Il sito ufficiale della Regione Abruzzo ha, ieri mattina, subìto un attacco da parte di hacker che hanno oscurato la sezione relativa alla programmazione dei fondi comunitari. Al posto delle informazioni tecniche sulle modalità di accesso ai fondi e sugli interventi in programma per Adriafootouring, è comparso, all'improvviso, un sito per incontri privati "Escort Girls Moscow" che propone escort russe con tanto di fotografie in bella mostra e relative tariffe.

La pagina hackerata porta la data del 7 giugno 2020 e indica dieci ragazze da contattare, ciascuna con immagini di nudi femminili. La Regione ha provveduto ad effettuare una segnalazione alla Polizia postale, che ha rimosso le immagini e pulito il sito, riportandolo alla sua struttura originaria. Adesso non compare più e la segnalazione è stato confermato che è stata fatta alla polizia postale.

Non è la prima volta che la pagina on line della Regione viene presa di mira dagli hacker: era accaduto, in più occasioni, già in passato con interferenze che hanno interrotto la normale attività dell'ente. Ma stavolta si è andati oltre, sfociando nella pornografia e sostituendo i programma comunitari con le fotografie delle escort russe.

