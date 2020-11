Ambulanze in fila ai Pronto soccorso, lunghe code ai drive-in per i tamponi / VIDEO

PESCARA. Ambulanze una dietro l'altra davanti ai Pronto soccorso, lunghe code di auto con famiglie intere in fila la mattina presto per sottoporse ai tamponi ai drive-in allestiti dalle Asl e tensostrutture davanti a Pronto soccorso che "scoppiano" di pazienti: è il quadro che si delinea in Abruzzo nell'emergenza covid.

La presenza delle ambulanze si è registrata nei giorni scorsi a Sulmona e Avezzano, mezzi con dentro i pazienti in attesa per ore dei test o dei risultati degli stessi. A questi si è aggiunto il caso di Tagliacozzo e di Chieti. Qui, davanti al Pronto soccorso dell'ospedale clinicizzato, lo scenario si sta riproponendo sempre con maggiore frequenza: ambulanze con pazienti Covid in attesa di un letto in reparto.

Questa mattina tutti in fila al drive-in allestito dalla Asl al “Cti”, Centro turistico integrato, per effettuare i tamponi. Residenti e paesi della Val Fino fin dalle prime ore sono rimasti chiusi in auto e raggiunti dal personale sanitario per i prelievi. In poche ore sono stati 500 i test effettuati.

Un tampone dietro l'altro, tutti in fila al drive-in di Atri

Ad Avezzano per cercare di alleviare il lavoro dell'ospedale, la Regione ha pensato di far montare una tensostruttura dove poter effettuare l'osservazione breve dei pazienti e "filtrare" in questo modo gli ingressi. La Croce Rossa dovrebbe aver effettuato un sopralluogo, nel frattempo, all'esterno dell'ospedale sono stati allestiti un container e dei gazebo supplementari.

