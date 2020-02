Attenzione allo shock termico caldo/freddo. Vento a 175 km/h sul Gran Sasso 7 VIDEO

PESCARA. Temperature oltre i 25 gradi e raffiche di vento che superano i 17' km/h sul Gran Sasso. Stanno creando non pochi disagi le condizioni meteo delle ultime ore in tutto l'Abruzzo. Problemi dovuti soprattutto al vento, tanto che molti sindaci invitano i cittadini a rimanere in casa. Dal pomeriggio la situazione dovrebbe cambiare: ancora raffiche violente, le temperature scendono in modo repentino, arrivano perturbazioni, domani (mercoledì 5 febbraio) possibili nevicate anche a bassa quota.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Intervento su un tetto scoperchiato dal vento Teramo: vigili del fuoco del fuoco al lavoro su una copertura spazzata dalle raffiche

Le stazioni dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris hanno registrato raffiche di vento fgino al 175 km7h sul Gran Sasso. La stazione del Rifugio Franchetti, a 2433 metri di quota sul Gran Sasso, alle 10.25 ha registrato una raffica con intensità di 175,4 Km/h. Altri dati: sul Monte Genzana (stazione a 1980 metri di quota) raffica di intensità 143.2 Km/h; a Prati di Tivo (1450 metri) 123.9 Km/h; a Campo Imperatore (1950 metri) 114.3 Km/h; a Lanciano (stazione a 265 metri) 112.6 Km/h; a Ovindoli (stazione a 1390 metri) 101.4 Km/h; ad Atessa (Chieti) 91.8 Km/h; a Chieti alta (stazione a 330 metri) 88 Km/h; a Rocca di Cambio (1440 metri di quota) 85 Km/h; a Navelli (L'Aquila) 82 Km/h; a Scoppito (L'Aquila) 80 Km/h; a Canzano (Teramo) 70 Km/h.

A Pescara di mattina splende il sole e si registrano 25 gradi, lungomare e spiaggia presi d'assalto. Il vento crea problemi soprattutto nelle zone collinari, pedemontane e montuose. In molti casi, da Montorio al Vomano (Teramo) e Isola del Gran Sasso (Teramo), i sindaci, attraverso i social, invitano la cittadinanza a rimanere in casa.

Vigili del fuoco impegnati nel Teramano

A Cugnoli (Pescara) paura per un incendio che ha lambito le abitazioni: alcune persone sono state soccorse dal 118 per lo spavento. I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio regionale; solo nel Teramano sono attualmente 60 gli interventi da effettuare. In località Abete Mozzo di Torricella Sicura (Teramo) si è sviluppato un incendio in un'ampia zona difficilmente raggiungibile e per questo è stato richiesto il supporto di un Canadair. A Castiglione Messer Raimondo (Teramo), oltre agli alberi caduti sulle strade, si è sviluppato un incendio in una scarpata in località San Giorgio, con le fiamme alimentate dal forte vento.

Vigile del fuoco su un tetto danneggiato dal vento

«Dopo l'emergenza vento e i 25 gradi - afferma all'Ansa il sindaco Vincenzo D'Ercole - ci stiamo preparando a fronteggiare un repentino calo delle temperature, che scenderanno al di sotto della media stagionale, con possibili nevicate».

«In questo momento si registrano temperature che superano i 26 gradi in alcune zone e forti venti di garbino - afferma sempre all'Ansa il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org - Dal pomeriggio-sera i venti vanno in rotazione: prima il Maestrale e poi il Grecale portano una massa d'aria fredda che comporta una diminuzione sensibile delle temperature, con possibilità di temporali e ancora raffiche. Domani possono esserci nevicate anche a bassa quota, con rovesci più intensi sulle zone montuose e ad alta quota. Da giovedì la situazione migliora, ma rimane il freddo», conclude l'esperto.