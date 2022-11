Caro pedaggi, i sindaci tornano a manifestare al Ministero / VIDEO-INTERVISTA + AGGIORNAMENTI

ROMA. Alle 10 di questa mattina, le fasce tricolori dei sindaci di Abruzzo e Lazio sono tornate a presidiare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, per chiedere di incontrare il titolare del dicastero Matteo Salvini, con l'obiettivo giungere ad un provvedimento che blocchi a fine anno i rincari dei pedaggi su A24 ed A25, assieme ad interventi certi ed incisivi per la messa in sicurezza delle due autostrade.

I sindaci manifestano a Roma sui pedaggi: "Il silenzio di Salvini è vergognoso" Primi cittadini abruzzesi e laziali tornano sotto il ministero, Velia Nazzaro (Carsoli) spiega i motivi: "Siamo di nuovo qu, non ci fermeremo"

La coordinatrice dei sindaci Velia Nazzarro (Carsoli), arrivando a Roma ha ricordato: "Anche oggi ci troviamo qui, noi sindaci di Abruzzo e Lazio, che ormai da quasi cinque anni hanno intrapreso la battaglia contro il caro-pedaggi e la sicurezza di A24 e A25. Torniamo a manifestare perché il ministro Salvini non ha risposto alla nostra richiesta di incontro e neanche al sollecito. Troviamo tutto ciò davvero vergognoso, e quindi oggi cominciamo nuovamente la battaglia, e fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi non ci fermeremo, perché" - ha aggiunto - "il nostro interesse è esclusivamente quell di tutelare i nostri cittadini e i nostri territori".

INTERROGAZIONE PD. Al presidio partecipa il senatore e segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina, che ha depositato un’interrogazione sulle autostrade A24 e A25 rivolta al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a sostegno della battaglia degli oltre cento sindaci di Lazio e Abruzzo. Attraverso l’interrogazione il senatore del Pd chiede “quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di ridurre i costi dei pedaggi delle autostrade A24 e A25” e “con quale tempistica intenda attivare il tavolo istituzionale previsto dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di individuare provvedimenti ed iniziative adeguati a garantire la riduzione delle tariffe e la sicurezza dell’infrastruttura”.

AGGIORNAMENTO: SINDACI RICEVUTI DAI DIRIGENTI MIT - Nella mattinata i sindaci sono stati ricevuti dal direttore generale referente per le autostrade Felice Morisco e dal consigliere Bordoni, che hanno assicurato alla delegazione la fissazione di un incontro con il ministro da concordare e che verranno informati a giorni per la data e le modalità. La coordinatrice dei sindaci Nazzarro ha avvisato che "se quella telefonata non arriverà a breve, la protesta continuerà".