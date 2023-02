Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: richiesti commessi, avvocati e librai

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 28 febbraio, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo per librai, avvocati e commessi in negozi di prodotti di bellezza e della casa. Assunzioni previste a Pescara, Teramo e Francavilla.

Sono tante le richieste per parrucchieri, fabbri, addetti alle vendite e personale per hote. Con le selezioni a Castel Frentano, Tortoreto, Pescara, Fossacesia. Ancora, selezioni Amazon a San Salvo, opportunità a Lanciano e Loreto.

Il consueto spazio delle opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e a tutti i concorsi pubblici aperti in questo periodo. Infine spazio ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.