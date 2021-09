In Abruzzo 74 casi positivi, 22 guariti e un morto

PESCARA. Sono 74 i casi positivi al Covid diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Nel bollettino reso noto dalla Regione (assessorato alla Sanità) c'è anche un deceduto di un 80enne della provincia di Chieti.

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (23), Chieti (20), Pescara (4), Teramo (27). Fra di loro c'è una bimba di un anno.

Sono stati eseguiti 2.384 tamponi molecolari e 6.742 test antigenici.

Sono 22 i pazienti guariti (75.405 dall'inizio della pandemia) e 51 sono gli attualmente positivi (2.237 in totale). Il numero dei ricoverati scende a 77 (-1) con 70 in area medica (-2), e 7 in terapia intensiva (+1). In 2.160 (+52) sono in isolamento domiciliare (+52).