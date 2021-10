In Abruzzo i guariti superano i nuovi contagi: 57 su 50

PESCARA. Cinquanta contagiati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, rilevati dall'analisi di 2923 tamponi molecolari e 5147 test antigenici. Il bollettino di oggi (sabato 2 ottobre) diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità registra 57 guariti e nessun decesso.

I 50 casi hanno tra i 4 e i 74 anni. In totale i guaritu salgono a 77.060 guariti mentre sono 1725 gli attualmente positivi in Abruzzo (8 in meno rispetto a ieri). Invariato il numero dei ricoverati in area medica: 52 mentre sono 5 i malati in terapia intensiva (+1). In 1668 si trovano in isolamento domiciliare (9 in meno).

I nuovi positivi sono così ripartiti: 16 residenti in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 16 nel Teramano.