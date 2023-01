In edicola con il Centro l'inserto Lavoro

Sul Centro torna l'inserto Lavoro. Cinque pagine dedicate al mondo dell'occupazione e alle realtà produttive con tante possibilità da sfruttare.

In particolare focus sulla catena di supermercati discount Eurospin in espansione che offre opportunità di lavoro nei negozi del gruppo situati in Abruzzo.

I profili sono addetti al reparto Macelleria a Carsoli (Aq) addetti alla vendita a Canzano (Te) e Chieti, stage per addetto alla vendita a Pescara e Avezzano e tirocini in Macelleria e Gastronomia a Pescara. Il Gruppo Eurospin seleziona, inoltre, un referente per lo sviluppo immobiliare Abruzzo a Pescara.