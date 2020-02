L'Abruzzo che resiste, c'è Pizzoferrato in tv / VIDEO

La bellezza mozzafiato del pizzo, le storie commoventi di Bruno Pasquarelli, il coraggio e l’impegno di Antonella Calabrese e Vittoria Colarelli, e le idee del sindaco Palmerino Fagnilli, sono i protagonisti della trasmissione “Mezz’ora senza rete” che va in onda oggi su Rete 8, in collaborazione con il Centro, a partire dalle 13,20 (con possibile anticipo alle 13,10) fino alle 13,50 e in replica stasera (domenica 23 febbraio) e domani (lunedì 24 febbraio) sera alle 22,30.

È la prima tappa di un viaggio, accompagnato da immagini e musiche suggestive, nell’Abruzzo che resiste, nei paesi che non si arrendono grazie alle proprie meraviglie e alle tante storie. Sono borghi da scoprire o riscoprire per provare emozioni uniche, come quella se si sente scalando l’enorme roccia che spicca al centro di Pizzoferrato.

Un punto dal quale, osservando l’orizzonte, è possibile ammirare persino la rotondità del mondo. Oppure sentire storie di imprese sportive come quella di Bruno Sammartino, il campionissimo di wrestling che conquistò l’America, ma prima di morire, volle tornare nella sua terra che lo accolse intitolandogli una statua. Anche questo è Pizzoferrato il paese che ti affascina.