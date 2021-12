La Regione: nessuna rassicurazione sullo stop all'aumento dei pedaggi autostrade

PESCARA. "Insieme ai rappresentanti dei sindaci delle regioni Abruzzo e Lazio, coordinati dal sindaco di Carsoli Velia Nazzarro, abbiamo incontrato il vice capo di gabinetto del Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) Caselli e il direttore generale per le strade e autostrade Morisco. A parte la cordialità dell’incontro non è stata data alcuna assicurazione sulla sterilizzazione delle tariffe e sulle problematiche che interessano il Piano economico finanziario (Pef) e la sicurezza dell’autostrada dei Parchi". Così Umberto D'Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo al termine dell'incontro al ministero.

"L’avvocato Caselli ha comunicato che c’è una proposta del Mef (Ministero dell'economica e delle finanze) che prevede la sterilizzazione delle tariffe per un periodo di 3-4 mesi massimo. Abbiamo rappresentato l’insoddisfazione nei confronti di questa proposta, che non risolve la problematica esistente ma soprattutto lascia un intero territorio nell’incertezza. Abbiamo quindi chiesto che la sterilizzazione delle tariffe abbia almeno la durata temporale di un anno e possa decadere solo in seguito all’approvazione del nuovo Pef che, ricordo, è stato affidata ad un commissario".

"Serve una iniziativa forte del Governo per la soluzione dei problemi e dei contenziosi esistenti tra Stato e concessionario", aggiunge D'Annuntiis, "una soluzione che tenga conto del primario interesse pubblico. La questione abruzzese delle tariffe autostradali non può essere paragonata a quella rappresentata in altre regioni per la peculiarità della nostra autostrada, ritenuta strategica per i collegamenti est-ovest del nostro paese. Adesso auspichiamo che i parlamentari abruzzesi, in concorso con quelli laziali, facciano in modo che nella finanziaria in corso di approvazione il Governo e il Parlamento trovino le risorse necessarie al fine di evitare che a pagare siano sempre i nostri concittadini e le nostre imprese".conclude il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo.