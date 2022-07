Controlli dei carabinieri del Nas in bar e ristoranti: oltre 100 chili di alimenti sequestrati, scattano denunce e multe. I controlli dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità si sono concentrati lungo le principali vie di comunicazione e nelle località turistiche abruzzesi in prospettiva di un esodo e di vacanze estive più sicure: un ristorante è stato sottoposto a sequestro preventivo; un bar sospeso dall’attività.

Nel Vastese, in collaborazione con il personale della Asl teatina, i Nas hanno sottoposto a sequestro preventivo oltre 70 chili di alimenti vari detenuti in cattivo stato di conservazione.

Analoga misura è stata adottata nei confronti di un ristorante del Vastese, poiché privo dei requisiti igienico sanitari, strutturali, organizzativi e tecnologici. I militari hanno documentato che parte delle attrezzature, attraverso collegamenti improvvisati e potenzialmente pericolosi, erano allacciate alla rete elettrica del bar attiguo. Altri impianti tecnologici, costituenti pre-requisito per l’esercizio dell’impresa alimentare, non erano alimentati elettricamente, oltre che smontati in alcune componenti, come la cappa aspira odori e vapori, alcune colonne frigo, i punti luce del servizio igienico e la lavastoviglie, con conseguente grave pregiudizio per le buone pratiche di detersione e disinfezione delle stoviglie.

Peraltro, nella cucina del ristorante, erano presenti colonie di insetti e alcuni felini domestici. Poiché anche i locali e gli ambienti del bar versavano in pessime condizioni igienico sanitarie, il personale della Asl ne ha disposto l’immediata sospensione dell’attività. Il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vasto anche per il reato di tentata frode in commercio, per aver detenuto alimenti che, per origine, provenienza e qualità erano differenti a quanto dichiarato nei menù per la clientela.

Un’altra attività è stata sospesa dal personale della Asl di Teramo intervenuto, su richiesta dei Nas, in un bar della litoranea di Giulianova. I militari hanno documentato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre alla inadeguatezza delle procedure di autocontrollo aziendale.

Nel bar di Giulianova l’intervento è stato operato congiuntamente aI carabinieri del Nil di Teramo che hanno riscontrato la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e la mancata sorveglianza sanitaria..dei lavoratori, denunciando il titolare del bar. Elevate ammende in materia di lavoro per un importo di 3.000 euro.

Sempre in provincia di Teramo, in una gelateria della costa, i Nas hanno sequestrato oltre 100 confezioni di gelati e affini, in quanto detenuti in assenza di informazioni utili alla loro rintracciabilità.