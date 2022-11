Precipitato elicottero per le Tremiti, nessun sopravvissuto / AGGIORNAMENTI

Un elicottero con a bordo 7 persone, tra cui due bambini, due turisti sloveni e due membri dell'equipaggio, ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero del Reparto volo di Pescara.

L'elicottero apparterrebbe alla società 'Alidaunia', in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

L'allarme è scattato alle 10,30, un'ora dopo il decollo dall'arcipelago pugliese avvenuto alle 9,20. L'arrivo era previsto a Tremiti alle ore 9,43 ma si sono persi i contatti radio dalle ore 9,27 circa quando il mezzo sorvolava la zona tra Apricena e San Severo. Non era segnalato maltempo.

L'ultimo contatto avuto dall'elicottero è stato nella zona tra Apricena e San Severo, sul basso Gargano. Un'area sulla quale è in corso un temporale. Sul posto partecipano alle ricerche oltre 40 militari, tra cui i reparti speciali dei Cacciatori di Puglia che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano, e ci sono anche tre elicotteri dei carabinieri che sorvolano l'intera zona. Gli stessi carabinieri ritengono di concentrare le ricerche nella zona a sud di Apricena ma sono attivi anche sorvoli in mare.

ORE 14,03. È stato ritrovato poco fa tra San Severo ed Apricena l'elicottero disperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un'area rurale.

L'elicottero era partito dalle Tremiti ed era diretto a Foggia e non il contrario come era stato comunicato in un primo momento. A bordo c'era anche il medico di guardia in servizio sulle isole Tremiti che stava tornando a casa.

Una delle vittime è Boštjan Rigler, di 54 anni, direttore tecnico della principale Tv commerciale slovena, Pro Plus srl, che ha due canali Pop Tv ed Kanal A.

Maurizio De Girolamo, di 64 anni, è il medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti con l'elicottero pilotato da Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Questi i nomi di turisti sloveni: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; e la piccola Liza Rigler, di 13 anni.