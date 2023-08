Sabato da bollino nero, code e rallentamenti sulla A14 /AGGIORNAMENTI

PESCARA - Sin dall'alba è partito l'esodo dei vacanzieri. La stima è che in questo sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate, quasi venti milioni di automobilisti percorrono le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura. Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più' trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

AGGIORNAMENTI A14

Ore 14,44 - Code a tratti tra Civitanova Marche e Bivio A14/A25 Torano-Pescara per traffico intenso.

Ore 14,37 - Pioggia e temporali tra Chieti e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto. Temporali tra Ortona e Vasto sud sulla A14. Pioggia tra L'aquila Ovest e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova). Stessa situazione tra Pratola Peligna-Sulmona e Bivio A25/A14 e tra tra Scafa-Alanno e Bivio A25/A14.

Ore 13,45 - Code a tratti tra Civitanova Marche e Giulianova per traffico intenso. Code a tratti tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Val di Sangro per traffico intenso.

Ore 11.00 - Code a tratti tra Civitanova Marche e Giulianova per traffico intenso. Code a tratti tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Val di Sangro per traffico intenso. Code a tratti tra Vasto sud e Poggio Imperiale per traffico intenso

Ore 9,30 - Coda di 2 km tra Vasto sud e Poggio Imperiale per incidente. Code a tratti tra Lanciano e Vasto sud per traffico intenso. Code a tratti tra Pescara Ovest e Pescara sud per traffico intenso