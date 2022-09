Allerta meteo per il vento forte, annullata la Notte gialla

CHIETI. L’annuncio è arrivato ieri sera, dopo le undici: il Comune ha annullato la Notte gialla, l’evento clou degli Eventi scalini, inizialmente in programma oggi. Salta anche il concerto del cantautore Ron, che si sarebbe dovuto esibire a piazzale Marconi a partire dalle 23.

"È una decisione", spiegano dall’amministrazione comunale, "presa a causa dell’allerta meteo prevista per la giornata di domani (oggi per chi legge, ndr) che annuncia raffiche di vento tendente a burrasca in tutto l’Abruzzo. Dopo quello che è successo nelle Marche e l’imprevedibilità degli eventi climatici ultimi", continuano da palazzo di città, "non ce la sentiamo di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli operatori del commercio".

Ma l’evento è solo rinviato, assicurano dal Comune: la Notte gialla si terrà il prossimo 1° ottobre. In quella data sarà riproposto il programma inizialmente previsto per stasera, con laboratori, esibizioni di vario genere e anche un’area giochi con le giostre in piazza Carafa, oltre a vari punti di intrattenimento nel perimetro interessato.