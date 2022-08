All'Aquila arriva Papa Francesco, treni straordinari per assistere all'evento / GUARDA GLI ORARI

L'AQUILA. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di concerto con Regione Abruzzo, committente e programmatrice dei servizi ferroviari, effettuerà 6 treni straordinari in partenza / arrivo alla stazione dell'Aquila per consentire di raggiungere il capoluogo abruzzese in occasione della visita pastorale di Papa Francesco, durante le celebrazioni della Perdonanza Celestiniana di domenica 28 agosto.

Un potenziamento dell'offerta, si legge in una nota di Trenitalia, che, sommato ai servizi ordinari già previsti in orario, porta a 3.200 i posti complessivamente a disposizione di quanti vorranno partecipare all'evento. E' consigliabile acquistare in anticipo i biglietti di andata e ritorno, perché non è consentito salire a bordo dei treni sprovvisti di titoli di viaggio. Raccomandazione utile anche per chi viaggia in gruppo, usufruendo dello speciale sconto del 10% sul costo dei biglietti di corsa semplice.

GLI ORARI DI TRENITALIA

Partenza da Pescara alle 6,25. Fermate a Chieti (6,39), Torre de Passeri (7,05), Sulmona (7,41). Arrivo all'Aquila alle 8,32.

Partenza da Sulmona alle 10,45. Fermate a Pratola Peligna (10,51), Raiano (11,06), Molina C.S. (11,15), San Demetrio de Vestini (11,39), Paganica (11,47). Arrivo all'Aquila alle 11,55.

Partenza da Sulmona alle 14,30. Fermate a Pratola Peligna (14,36), Raiano (14,42), Molina C.S. (14,51), San Demetrio de Vestini (15,15), Paganica (15,23). Arrivo all'Aquila alle 15,31.

Partenza dall'Aquila alle 9,15. Fermate a Paganica (9,24), San Demetrio de Vestini (9,38), Molina C.S. (10,03), Raiano (10,12), Pratola Peligna Superiore (10,18). Arrivo a Sulmona alle 10,24.

Partenza dall'Aquila alle 13. Fermate a Paganica (13,09), San Demetrio de Vestini (13,16), Molina C.S. (13,40), Raiano (13,49), Pratola Peligna Superiore (13,55). Arrivo a Sulmona alle 14,01.

Partenza dall'Aquila alle 16,05. Fermate a Sulmona (17,09), Torre de Passeri (17,50), Chieti (18,08), Pescara Porta Nuova 18,25. Arrivo a Pescara 18,30.

Anche la Tua per l'occasione organizza un treno straordinario a cui è possibile accedere con un biglietto acquistabile presso le biglietterie di Tua alle tariffe ordinarie.

ORARI TRENO TUA

Lanciano-L'Aquila: Lanciano 6,23, San Vito 6,38, Pescara centrale 7,12, Chieti 7,31, Sulmona 8,30, L'Aquila 9,34.

L'Aquila-Lanciano: L'Aquila 17,04, Sulmona 18,12, Chieti 18,58, Pescara centrale 19,21, San Vito 19,55, Lanciano 20,10.