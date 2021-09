A Pescara la giornata della consapevolezza sui linfomi

PESCARA. Oggi 15 settembre si celebra a livello mondiale la giornata della consapevolezza sul linfoma. Sono tumori che colpiscono circa 15mila persone ogni anno in Italia e 400/500 in Abruzzo.

In questa occasione l'associazione Gruppo Abruzzese Linfomi è presente per l'intera giornata a Pescara in piazza Salotto con un gazebo e con il pulmino trasporto pazienti, a disposizione di tutti coloro che vogliono informazioni su questi tumori e sull'attività dell' associazione.