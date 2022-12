Natale, eventi culturali all’insegna della sobrietà

PESCARA. Sarà un cartellone natalizio ricco di eventi ma all’insegna della sobrietà quello allestito dall’Amministrazione comunale che spazierà dall’arte alla musica, dal balletto al teatro. Un contenitore all’interno del quale ci saranno anche 25 laboratori dedicati ai bambini, presepi e rappresentazioni della Natività.

Presentando le iniziative alla stampa insieme ai rappresentanti di alcune associazioni, il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota hanno evidenziato che si tratta di eventi di qualità dislocati su tutto il territorio cittadino. Nelle periferie lo sforzo organizzativo assume maggiore valore in quanto attraverso l’arte e la cultura si favorisce la coesione e l'inclusione sociale.

Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 3 dicembre alle ore 18, nella parrocchia della Visitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si tratta del concerto “Una nota per un respiro da ascoltare” che vedrà protagonista Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore. Un progetto di raccolta fondi dell’Associazione “L’Abbraccio dei Prematuri” finalizzato a dotare di un pianoforte il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Pescara.

Saranno numerosi i concerti natalizi che culmineranno, il 30 dicembre alle ore 21, con l’esibizione dell'Orchestra Sinfonica “Dean Martin” che , all’auditorium Flaiano, eseguirà un repertorio di grandi opere sinfoniche e i valzer della famiglia Strauss.

Le tre rappresentazioni della Natività si svolgeranno il 18 dicembre e il 5 gennaio 2023 nel piazzale della stazione di Portanuova, mentre il 4 gennaio alle ore 18.30, nell’area del porto canale si terrà “Un Natale da… mare”. L’iniziativa si basa sul principio del teatro site-specific: otto location per altrettante performance di prosa, danza, poesia. L’evento prevede anche la realizzazione di un presepe vivente sui pescherecci grazie alla collaborazione della marineria locale.

In dettaglio il programma previsto dal 3 dicembre del 2022 al 6 gennaio del 2023:

3 dicembre (ore 18.00) nella parrocchia della Visitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa : il concerto “Una nota per un respiro da ascoltare”. Protagonista Emiliano Toso, biologo Ccllulare e musicista compositore a 432Hz.

8 dicembre – 6 gennaio 2023 nel piazzale della stazione di Portanuova: mostra presepiale di stile napoletano realizzata in in collaborazione con l’Associazione Iside con tre rappresentazioni di Presepe vivente secondo la tradizione napoletana l'8 e il 18 dicembre e il 5 gennaio.

8 – 10 – 11 – 17 dicembreore (dalle 17 alle19) al museo delle Genti d’Abruzzo: "Natale al Museo". Laboratori per bambini dai 7 ai 12 anni (25 per ciascun laboratorio) su temi natalizi. Per costruire originali biglietti augurali. alberelli di Natale per tutti i gusti. La Squilla e la Conca: tradizioni abruzzesi natalizie e le vere origini di Babbo Natale.

18 dicembre (ore 17) nel piazzale della stazione Portanuova: Presepe vivente secondo la tradizione napoletana.

21 dicembre (ore 21) nella Parrocchia Madonna del Fuoco: concerto natalizio dei cori di Sant'Andrea Andrea (direttore Pierpaolo D’Alanno), Sinergie d’Arte (direttore Maria Gabriella Ciaffarini) e San Pietro Martire (direttore Sara Di Giampietro), con ensemble strumentale di accompagnamento e letture poetiche in collaborazione con l’Associazione Sinergie d’Arte.

23 dicembre (ore 18.30) nella Chiesa del Mare: “Quanno nascette Ninno” - Concerto natalizio di musica antica con strumenti d’epoca. Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Ensemble ‘900.

27 dicembre (ore 21) all' Auditorium Cerulli - Reading musical letterario “Edward mani di forbice” liberamente tratto dal film diretto da Tim Burton. Spettacolo curato dall’attore romano Luca Ciarciaglini. Sul palco attori, cantanti e un musicista polistrumentista.

28 dicembre (ore 21) nella basilica Madonna dei Sette Dolori - Concerto per orchestra d’archi e solisti con interventi di danza. Direttore d’Orchestra Maria Gabriella Ciaffarini.

30 dicembre (ore 21) all'Auditorium Flaiano: concerto di Fine Anno dell'Orchestra Sinfonica Dean Martin, con repertorio di grandi opere sinfoniche e i valzer della Famiglia Strauss.

L'orchestra è composta da talentuosi professionisti pescaresi e giovani promesse ed è diretta dal maestro Antonella De Angelis alla quale sono stati conferiti numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali tra cui il Ciattè d'oro – IX^ edizione in ricordo di Giovanna Porcaro, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara, prematuramente scomparsa.

4 gennaio (ore 18:30) nell'area del porto canale: "Un Natale da… mare".

5 gennaio (ore 17) nel piazzale della Stazione Portanuova: Presepe vivente secondo la tradizione napoletana.

5 gennaio (ore 19) al Palazzetto Via Rigopiano Fausto Scorrano - “La nascita che cambiò il mondo”, presepe vivente storico, con danzatori e figuranti, in collaborazione con l’Associazione culturale Mousikè-Arte delle Muse.

6 gennaio (ore 16) nel piazzale della Stazione di Portanuova: animazione per bambini con le BE-FATINE dell’Associazione Iside.

6 gennaio (ore 21) all'Auditorium Flaiano: Gran Galà di danza dell’Epifania, un evento organizzato dal primo ballerino del Balletto di San Pietroburgo e del Balletto Ucraino Alessandro Bonavita e dalla prima ballerina del Balletto di San Pietroburgo e del Royal Czech Ballet Valerie Ferazzino. Saranno accompagnati da artisti di teatri di fama internazionale come il Teatro Nazionale di Belgrado, Moscow State Ballet, Ukraianin Classical Ballet e dall’artista pescarese Davide Sicchetti, solista dell'Opera Statale di Varna. E’ prevista la partecipazione di due musicisti abruzzesi, laureati al Conservatorio di Pescara: Alessandro Micoletti e Marika Monaco, che accompagneranno una delle prime ballerine nella morte del Cigno. Il Gala toccherà i più famosi brani del repertorio classico e neoclassico come Lo Schiaccianoci, il Lago dei Cigni, Carmen ed altre opere famose.

Inoltre dall’8 dicembre al 6 gennaio nella parrocchia Stella Maris: "Presepe e poesia"; organizzato dall’Associazione Culturale “I Borghi della Riviera Dannunziana” in collaborazione con la parrocchia "Beata Vergine Maria Stella Maris". Esposizione di presepi e ad ognuno sarà abbinata una poesia inedita.

Il giorno di Natale benedizione del presepe sul mare, realizzato dal maestro professore Petronio Del Ponte.

Il 6 gennaio ci sarà l’arrivo dei re Magi a cavallo davanti al presepe sul mare.

18 dicembre nella parrocchia dello Spirito Santo si tiene il Concerto di Natale dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.