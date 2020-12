Addio a Del Moro, il “papà” delle miss

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Era un pezzo importante di Miss Italia. Emidio Del Moro, per tutti Mimmo, ha lanciato tante ragazze nel mondo dello spettacolo attraverso le passerelle del concorso. L’agenzia Pai, esclusivista del concorso per Abruzzo e Marche, ne ha diretto per decenni le fasi regionali. Del Moro è deceduto in ospedale a 83 anni. Aveva origini santegidiesi ma era nato a San Benedetto del Tronto. Lottava contro una salute cagionevole da tempo, poi lunedì scorso l’aggravamento e ieri la morte. I funerali si svolgeranno oggi, alle 10.30, nella chiesa San Pio X a San Benedetto del Tronto.

