Spettacoli sospesi in Abruzzo e Molise, che cosa fare dei biglietti

PESCARA. Che cosa fare dei biglietti acquistati per uno spettacolo che invece è stato sospeso a causa della pandemia? A parte i suggerimenti e il sostegno che offrono le associazioni dei consumatori, un'indicazione arriva da Acs _ Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo _ relativamente a tutti gli eventi che ha programmato nei teatri di Abruzzo e Molise e che non si sono più svolti.

Acs avvisa in una nota che i possessori dei biglietti o degli abbonamenti per gli spettacoli programmati nel periodo di sospensione, hanno la possibilità di utilizzare lo stesso titolo per gli eventi rinviati e che sono in via di riprogrammazione. "In questo caso l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il posto prenotato per esigenze di una nuova disposizione del pubblico secondo la normativa vigente", si legge nella nota. La comunicazione tempestiva delle nuove date sarà fatta una volta definita la nuova programmazione.

Come previsto dal decreto Cura Italia, chi dovesse avere l'esigenza, può chiedere il rimborso dei titoli, biglietti e dei ratei degli abbonamenti, ottenendo in cambio l'emissione dei voucher per lo stesso importo dei titoli. "Nel caso in cui si è acquistato il titolo al botteghino", continua la nota, " la richiesta di emissione voucher va inoltrata all’indirizzo info@acsabruzzo.it, allegando l'immagine dei biglietti e degli abbonamenti in possesso. Nel caso in cui i titoli siano invece stati acquistati on line la richiesta di emissione voucher va inoltrata a Ciaotickets secondo le modalità riportate sul loro sito https://www.ciaotickets.com/news/eventi-annullati-o-rinviati-causa-del-coronavirus".